شاهد.. الأمير محمد بن سلمان “ملهم الشباب” يعمل بنفسه في مدينة “نيوم”

المناطق - الرياض

ظهر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في فيديو جديد ملهم للشباب، وهو يعمل بنفسه في مدينة نيوم.

وبحسب المقطع الذي نشره الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، فبدا الأمير محمد بن سلمان أثناء قيادته آلة حفر تستخدم في المشروع، ويحيي الموجودين بيده.

وقال الأمير مشعل في تعليقه على المقطع، “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “ولي عهد وطنا المقدس امل العالم ومهوى افئدته ( “الرجل الاكثر إلهام في العالم”) الذي ادخلنا بسلاسه للقرن الواحد والعشرين بديننا الحنيف (يعمل بنفسه في نيوم).

وأضاف الأمير مشعل: عزيمه عظيمه بفضل الله وتأييده ونلمس يوميا نعم الله علينا (فلنكن شعبا وامتا بجانبه وبقوة).