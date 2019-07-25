احدث الأخبار

كم يكلف المنشور الدعائي الواحد على حساب نجوم كرة القدم ؟
أبرز المواد
 دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا
أبرز المواد
 تحذير أمريكي من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية
أبرز المواد
 ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف “آيفون” الجديد
أبرز المواد
 حفتر: سنرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا
أبرز المواد
 المهدي: من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة
أبرز المواد
 17 مليون دجاجة ضاعت.. البيض “يضرب” الاقتصاد التركي
أبرز المواد
 خلل خطير في تطبيق فيسبوك للأطفال “مسنجر كيدز”
أبرز المواد
 فوربس: ريال مدريد الأغنى بين أندية كرة القدم
أبرز المواد
 فوائد صحية لجوز الهند لا يعرفها كثيرون
أبرز المواد
 ملك البحرين يستقبل السفير آل الشيخ ويمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى
أبرز المواد
 بمشاركة 36 جهة بـ 36 مدينة لتحقيق 36 هدفاً بأيدي 5700 طالب وطالبة.. مبادرة “كذا أجمل” تجدد ملامح عسير في 36 ساعة
منطقة عسير
كم يكلف المنشور الدعائي الواحد على حساب نجوم كرة القدم ؟

كم يكلف المنشور الدعائي الواحد على حساب نجوم كرة القدم ؟

أبرز المواد
دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا

دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا

أبرز المواد
تحذير أمريكي من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية

تحذير أمريكي من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية

أبرز المواد
ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف “آيفون” الجديد

ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف “آيفون” الجديد

أبرز المواد

كم يكلف المنشور الدعائي الواحد على حساب نجوم كرة القدم ؟

http://almnatiq.net/?p=755119
المناطق - وكالات

حل النجم المصري محمد صلاح بالمركز 26، في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا على تطبيق إنستغرام، وهو واحد من اسمين عربيين في قائمة الـ100.

ويملك النجم المصري أكثر من 30.4 مليون متابع على إنستغرام، مما يعني أن المنشور الدعائي الواحد على حساب اللاعب سيدخل له 165 ألف دولار.

ونشر موقع “Hopper HQ” قائمة “أغنياء الإنستغرام” السنوية، والتي ترصد أغنى الحسابات على التطبيق الشهير، مستندة على عدد المتابعين، حسبما ذكر موقع صحيفة “آس”.

وحل صلاح في المرتبة 26 في قائمة جميع النجوم، لكنه جاء بالمركز 12 بين الرياضيين، خلف المقاتل الإيرلندي كونور مكغريغور.

وتضع القائمة خانة خاصة “لقيمة المنشور”، وتعني تكلفة المنشور الدعائي الواحد على حساب النجوم.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الأول بين الرياضيين، حيث يكلف المنشور على حسابه مبلغ 975 ألف دولار.

وحلّ البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان، ثانيا في قائمة الرياضيين، إذ يتقاضى نحو 722 ألف دولار عن كل صورة دعائية على حسابه، ثم جاء نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 648 ألف دولار مقابل كل صورة على “إنستغرام”.

وضمت القائمة شخصية عربية أخرى، وهي خبيرة التجميل هدى قطان، التي حلت بالمركز 31، ويكلف المنشور في حسابها أكثر من 91 ألف دولار.

روابط ذات صلة

دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا

دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا
تحذير أمريكي من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية

تحذير أمريكي من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية
ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف “آيفون” الجديد

ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف “آيفون” الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*