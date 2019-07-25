الصومال.. مقتل مسؤولين بالحكم المحلي في تفجير انتحاري

الصومال.. مقتل مسؤولين بالحكم المحلي في تفجير انتحاري

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الصومال.. مقتل مسؤولين بالحكم المحلي في تفجير انتحاري

الصومال.. مقتل مسؤولين بالحكم المحلي في تفجير انتحاري
http://almnatiq.net/?p=755128
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري بمقر بلدية مقديشو اليوم بينهم عدد من مسؤولي الحكم المحلي.
ونقل “راديو مستقبل” المحلي الصومالي عن وزير الإعلام في الحكومة الصومالية محمد عبدي هيرسي قوله في مؤتمر صحافي اليوم إن ستة أشخاص قتلوا جراء التفجير، بينهم حاكمان اثنان، وثلاثة مديرين محليين​​​.
وأضاف وزير الإعلام الصومالي أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم حاكم مقاطعة بنادير وعدد من المفوضين المحليين والمديرين.

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