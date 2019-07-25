شاهد 542 وظيفة في وزارة الدفاع

شاهد 542 وظيفة في وزارة الدفاع

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شاهد 542 وظيفة في وزارة الدفاع

شاهد 542 وظيفة في وزارة الدفاع
http://almnatiq.net/?p=755133
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية بوزارة الدفاع السعودية عن توفر عدد 542 وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحه.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم لهذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من 20 /11 /1440هـ إلى 29 /11 /1440 هـ.

وللتقديم على الوظائف بإدارة مدينة الملك عبد العزيز العسكرية زيارة موقع الإدارة الكتروني https://kamc.gov.sa .

وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية زيارة منصة التوظيف بالخدمات الطبية: https://talents.msd.med.sa

وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بقوة الصوايخ الإستراتيجية على موقع القوة : https://smfjops.mod.gov.sa

وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بالدفاع الجوي على موقع القوة : https://rsadfjobs.mod.gov.sa.

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