132 قرية تنجب ذكوراً فقط.. هل توأد الإناث ؟

المناطق_وكالات

في واقعة مثيرة للتساؤل، فتحت السلطات القضائية الهندية تحقيقا بشأن ولادة 2216 طفلا من الذكور في 132 قرية، بينما لم تشهد القرية أي أطفال إناث خلال الشهر الثلاثة المتتالية. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، قالت سلطات مدينة أوتاركاشي بولاية أوتارخاند، إن هذه البيانات أثارت حفيظة وقلق المسؤولين في السجل المدني والمعنيين بمعدلات الولادة في الولاية، وأشاروا إلى احتمال حدوث عمليات إجهاض انتقائية للجنس، ما يعني أن هناك عمليات «انتقاء جنسي» وعمليات «وأد» أو إجهاض للأجنة الإناث واسعة النطاق. وأصدرت الهند عام 1994 تشريعا يمنع إجهاض الأجنة الإناث، غير أن هذه الممارسة ظلت شائعة في البلاد، إذ يرى الأزواج أن الذكور يمكنهم إعالة أسرهم، في حين أن الإناث «مكلفات» أو عالة. بدوره قال مدير مقاطعة أوتاركاشي أشيش تشوهان إن معدل ولادة الإناث، حسب إحصاء الصحة أخيرا، يثير الشبهات ويشير إلى عمليات إجهاض واسعة للأجنة الإناث، محذرا السكان من الإجراءات القانونية المشددة التي ستطال المخالفين