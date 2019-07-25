«ميني شوارزنيغر».. طفل ال6 يحطم رقماً قياسياً عالمياً

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حطم طفل اشتهر بلقب «ميني شوارزنيغر» رقما قياسيا عالميا بعد نجاحه في أداء عدد كبير من تمارين الضغط. ووفق RT، أدى رحيم كوراييف (6 أعوام) 9 آلاف حركة تمرين ضغط، محطما بذلك الرقم القياسي العالمي السابق، فيما بث التلفزيون الرسمي للشيشان محاولته التي انتهت بنجاح. واحتاج الأمر من رحيم نحو ساعتين لتحطيم الرقم القياسي السابق 4189 حركة، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، فاستمر بعد ذلك مؤديا مئات الحركات. وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء الروسية للطفل حاملا شهادات وجوائز قدمتها هيئة محلية معنية بالأرقام القياسية. وشارك الطفل الذي يطلق عليه «شوارزنيغر الشيشان»، تيمنا بالممثل الأمريكي بطل كمال الأجسام السابق أرنولد شوارزنيغر، في مسابقة روسيا العام الماضي، وفائز بجائرة سيارة مرسيدس قيمتها 28 ألف دولار وجوائز أخرى. فيما أشاد به الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وكتب على حسابه الرسمي في «إنستغرام»: «بطلنا الفتى حطم الأرقام القياسية»