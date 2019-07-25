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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=755143
المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمستشفى الولادة والأطفال في مدينة الدمام.
وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. استشاري مساعد العناية المركزة.
. استشاري مساعد عناية مركزة- بالغين.
. استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة- أطفال.
. استشاري مساعد طب العيون- أطفال.
. استشاري مساعد مسالك بولية- أطفال.
. استشاري طب الطوارئ.
. استشاري مساعد أمراض الدم- أطفال.
. استشاري مساعد طوارئ أمراض النساء والولادة.
. استشاري مساعد أمراض النساء والولادة العامة.
. استشاري الأشعة التداخلية.
. استشاري جراحة المخ والأعصاب- أطفال.
. استشاري عناية مركزة.
. استشاري أمراض النساء والولادة.
. استشاري مساعد غرفة الطوارئ- أطفال.
. استشاري مساعد جراحة المخ والأعصاب- أطفال.
. صيدلي إكلينيكي (للسعوديين).
. استشاري مساعد جراحة أطفال.
. فني تعقيم (للسعوديين).
. استشاري مساعد طب أطفال عام.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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