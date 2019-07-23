وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاماً

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاماً

ثقافة وفنون
ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

أبرز المواد
أكثر من 11 حركة احتجاجية في المدن الإيرانية ضد نظام الملالي

أكثر من 11 حركة احتجاجية في المدن الإيرانية ضد نظام الملالي

أبرز المواد
بريطانيا تنوّه بالمشاريع التطويرية بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

بريطانيا تنوّه بالمشاريع التطويرية بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاماً

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاماً
http://almnatiq.net/?p=755169
المناطق_متابعات

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جنازة الفيشاوي ستُشيع ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.

كان الفنان الراحل قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان فني العام الماضي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: “كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وولد الفيشاوي بإحدى قرى محافظة المنوفية (شمال القاهرة) في يوم 5 شباط/فبراير عام 1952 ، وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات خلال مشواره الفني.

روابط ذات صلة

شعراء العرب يتنافسون على جائزة (شاعر عكاظ)

شعراء العرب يتنافسون على جائزة (شاعر عكاظ)
مسلسل” يعرب” التاريخي يحقق أرقام مشاهدة إلكترونية عالية في عامه الأول

مسلسل” يعرب” التاريخي يحقق أرقام مشاهدة إلكترونية عالية في عامه الأول
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*