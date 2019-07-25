تفاصيل خطة «بريطانية » جديدة لحماية الملاحة في الخليج بعد رفض المحاولة الأمريكية

بدأ الحديث يزداد مؤخرا عن محاولات لتشكيل تحالف دولي هدفه حماية الملاحة في منطقة الخليج، وقادت أمريكا إحدى هذه المحاولات، بينما برزت محاولة أوروبية أخرى.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوربي، وفقا لـ “رويترز”، إن “فرنسا وإيطاليا والدنمرك أيدت مبدئيا خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني”.

وناقش المسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين فكرة المهمة المحتملة، التي لن تشمل على الأرجح مشاركة السفن فقط بل والطائرات أيضا، في محادثات مباشرة مع نظرائهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وكانت فرنسا وألمانيا رفضتا طلبا أمريكيا بتدشين مهمة دولية لحماية الملاحة أثناء اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم 27 يونيو.

وعبر البلدان عن خشيتهما من احتمال جر التحالف العسكري بقيادة أمريكية نحو مواجهة مع إيران.