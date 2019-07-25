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عصير”سحري” يساعد على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون

عصير”سحري” يساعد على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون
http://almnatiq.net/?p=755183
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تتعدد المشروبات المتعلقة بخفض الدهون بالاعتماد على مكوناتها، والتي غالبا مايدخل في تركيبها خليط كبير من الفواكه والخضروات التي تساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم من خلال التفاعلات فيما بينها.

أغلب المشروبات تخلط بعض الفواكه والخضراوات، وتضيف مواد مثل حليب اللوز والماء.

ومن بين هذه المشروبات مايعرف بـ”العصير السحري” لأنه يمزج مسحوق الماتشا والشاي الأخضر، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضاد أكسدة يعرف بـ”الكاتشين”، والذي يعزز عملية حرق السعرات الحرارية ويساعد على خسارة الوزن أو تثبيته.

كما تفيد مكونات الشاي الأخضر في توليد الطاقة عن الحرارة التي يتسبب بها الشاي الأخضر نفسه وبالتالي يؤدي لزيادة حرق السعرات الحرارية.

ويحتوي هذا المشروب على الكافيين الذي يزيد من عملية حرق الدهون.

ويتكون المشروب من المانجو والموز المجمد وأوراق السبانخ ومسحوق الماتشا والشاي الأخضر وحليب جوز الهند خالي الدسم.

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