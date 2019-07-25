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توجيه بربط كهرباء حزم الجلاميد بالشبكة العامة في الشمالية

توجيه بربط كهرباء حزم الجلاميد بالشبكة العامة في الشمالية
http://almnatiq.net/?p=755187
المناطق_الحدود الشمالية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدأت اليوم الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة في تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي في المركز

وشمل توجيه سموه رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة

وأفاد مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي أن سمو أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، مبيناً أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال

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