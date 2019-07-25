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كراني: الحرارة تتخطى ال45 درجة.. اليوم الخميس

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كراني: الحرارة تتخطى ال45 درجة.. اليوم الخميس

كراني: الحرارة تتخطى ال45 درجة.. اليوم الخميس
http://almnatiq.net/?p=755194

حذر خبير الأرصاد حسن كراني، الأربعاء، من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم، الخميس، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة وستتخطى 45 درجة تحت أشعة الشمس

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب كراني: «ما نقول أنه قادم.. بل سيحلّ ضيفًا غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى تتخطى 45 تحت الشمس بأضرار زراعية واقتصادية خاصة على فرنسا، بلجيكا، هولندا»

وأضاف خبير الأرصاد: «اعتبارًا من 25/7/2019.. ولعدة أيام.. جزيرتنا تتأثر بحرارة مرتفعة تتخطى 45 م تحت الشمس.. اجتنبوا الشمس، والعلم لله»

وتوقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس، غدًا الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية

وأوضحت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على مناطق «جازان، عسير، والباحة» قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج

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