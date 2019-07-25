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“هدف” بالتعاون مع جامعة هارفرد يعقدان ندوة في بناء سياسات سوق العمل

“هدف” بالتعاون مع جامعة هارفرد يعقدان ندوة في بناء سياسات سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=755195
المناطق_الرياض

نظم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلا بالمرصد الوطني للعمل، وبالتعاون مع كلية كينيدي في جامعة هارفرد مؤخراً، ندوة بعنوان “بناء سياسات سوق العمل المبنية على الأدلة والبراهين”، وذلك تحت رعاية مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وألقى مدير عام الصندوق الدكتور السديري كلمة في افتتاح الندوة، أكد فيها أهمية تحديد وتحقيق أولويات الصندوق، من خلال التعاون مع برنامج تصميم السياسات المبنية على البراهين في جامعة هارفرد.

وهدفت الندوة إلى العمل على زيادة فهم المشاركين لمخرجات المشروع البحثي القائم بين جامعة هارفرد وصندوق تنمية الموارد البشرية مع بحث كيفية الاستفادة منها في تصميم سياسات صندوق تنمية الموارد البشرية، وتعريف المشاركين بالأعمال البحثية لأهم الأكاديميين في مجالي (اقتصاديات العمل والاقتصاديات السلوكية)، وتعزيز قدرات صانعي السياسات في مجال تصميم السياسات وتنفيذها.

وتضمن الحضور مشاركين من الصندوق وعدد من الجهات الحكومية والمنشآت الأكاديمية في المملكة.

وقد تم مناقشة المنظور الشامل لسوق العمل السعودي من حيث سياسات التوطين الناجحة إلى جانب توفير المعلومات كأداة لصنع السياسة العامة وكيفية التحول إلى منظمة تعلمية بالإضافة إلى مناقشة منهجية التصميم الذكي للسياسات.

من جانبه، سلط نائب المدير العام للمرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ سامر الريان، الضوء على دور الصندوق في تشجيع توظيف الكوادر الوطنية من خلال برامج دعم التوظيف المتنوعة في الصندوق.

يُذكر أن الدراسات والبحوث حول المجالات والمواضيع المتعلقة بسوق العمل السعودي والتي تهدف لتوطين القوى العاملة المحلية ورفع كفاءتها يتم عرضها عبر بوابة المرصد الوطني للعمل https://nlo.sa/

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