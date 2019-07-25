أودعت الامانه العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مبلغ ثلاثة الاف ريال في حسابات عدد من الاسر المستفيدة بلغت ( ٥٠ ) أسرة بمبلغ وقدرة (150000)ريال وذلك ضمن برامجها ومشروعاتها الخيرية التي تقدمها وأوضح المدير التنفيذي / عبدالرحمن بن نبات أن هذه المبالغ استفاد منها مختلف الفئات المسجلة باللجنة و يتنوع الدعم الذي يصل للأسر ما بين دعم عيني ومادي بحسب الدعم الذي يصل من أهل الخير والداعمين كما أشاد رئيس اللجنة الاستاذ/ أحمد الحارثي بما تجده اللجنة من دعم ورعاية الامانة العامة بشكل دائم مما يساهم في التخفيف من معاناة الأسر ومساعداتهم على توفير متطلباتهم ومستلزماتهم الضرورية.
تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين
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