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تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين

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تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين

تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=755201
المناطق_خالد الضبيبي
أودعت الامانه العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مبلغ ثلاثة الاف ريال في حسابات عدد من الاسر المستفيدة بلغت ( ٥٠ ) أسرة بمبلغ وقدرة (150000)ريال وذلك ضمن برامجها ومشروعاتها الخيرية التي تقدمها وأوضح المدير التنفيذي / عبدالرحمن بن نبات أن هذه المبالغ استفاد منها مختلف الفئات المسجلة باللجنة و يتنوع الدعم الذي يصل للأسر ما بين دعم عيني ومادي بحسب الدعم الذي يصل من أهل الخير والداعمين كما أشاد رئيس اللجنة الاستاذ/ أحمد الحارثي بما تجده اللجنة من دعم ورعاية الامانة العامة بشكل دائم مما يساهم في التخفيف من معاناة الأسر ومساعداتهم على توفير متطلباتهم ومستلزماتهم الضرورية.

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