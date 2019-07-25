تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين

المناطق_خالد الضبيبي

أودعت الامانه العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مبلغ ثلاثة الاف ريال في حسابات عدد من الاسر المستفيدة بلغت ( ٥٠ ) أسرة بمبلغ وقدرة (150000)ريال وذلك ضمن برامجها ومشروعاتها الخيرية التي تقدمها وأوضح المدير التنفيذي / عبدالرحمن بن نبات أن هذه المبالغ استفاد منها مختلف الفئات المسجلة باللجنة و يتنوع الدعم الذي يصل للأسر ما بين دعم عيني ومادي بحسب الدعم الذي يصل من أهل الخير والداعمين كما أشاد رئيس اللجنة الاستاذ/ أحمد الحارثي بما تجده اللجنة من دعم ورعاية الامانة العامة بشكل دائم مما يساهم في التخفيف من معاناة الأسر ومساعداتهم على توفير متطلباتهم ومستلزماتهم الضرورية.