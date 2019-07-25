احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض
أبرز المواد
 حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”
منطقة الجوف
 الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم
منطقة الجوف
 عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة
منطقة الجوف
 في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني ويطلع على توسعة المطار الجديدة
أبرز المواد
 “هدف” بالتعاون مع جامعة هارفرد يعقدان ندوة في بناء سياسات سوق العمل
أبرز المواد
 مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة يدشن المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 المالكي: لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد
أبرز المواد
 النصر يعلن فيتوريا عضوا ذهبيا فيتوريا الذهبي
أبرز المواد
 تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين
أبرز المواد
 أبشر أعمال تُجيب على 4 استفسارات مهمة
أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض

أبرز المواد
حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

منطقة الجوف
الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

منطقة الجوف
عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

منطقة الجوف

مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة يدشن المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف

مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة يدشن المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=755208
المناطق_عادل الزهراني
دشن مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مساء أمس الأربعاء المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف، وذلك بجامع الملك فهد -رحمه الله -.
وأوضح الخامري أن هذه الفعاليات تستهدف فئة غالية وتأتي في إطار البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات من معالي الوزير في مختلف مناطق المملكة والمصائف خصوصا في هذه الفترة، لتبصير الناس بأمور دينهم، وتعزيز وسطية الدين الاسلامي وبث الوعي الفكري السليم البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب.
مشيراً إلى حرص الوزارة على أن يقوم الدعاة بواجبهم، والحث على التمسك بالكتاب والسنة وهو منهج هذه الدولة المباركة ونص عليه النظام الأساسي للحكم، ورسمه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وسار عليه أبناءه من بعده.
وتتضمن الفعاليات التي تنفذ على مدى أسبوعاً وتبدأ من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء ملتقى دين الوسطية والاعتدال النسائي الثاني، بالإضافة إلى دورات علمية من خلال 12 محوراً، وبرنامج «لحمة وطن»، الذي يتضمن 5 محاضرات نسائية في المواطنة الصالحة، وأثر طاعة الله في تحقيق الأمن العقدي والفكري والاجتماعي وما ينتج عن ذلك من الأمن والاستقرار في الأوطان، كما يصاحب الملتقى إقامة برنامج «صغارنا في رياض التوحيد» الذي يهدف إلى غرس قيم الدين ووسطيته واعتداله في نفوس الناشئة، من خلال تبسيط علم العقيدة والآداب الإسلامية بالرسم والتلوين والحفظ.

روابط ذات صلة

في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي

في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي
ماء زمزم والورود في استقبال حجاج باكستان بمكة

ماء زمزم والورود في استقبال حجاج باكستان بمكة
محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد خدمات الاتصالات بمطار الملك عبد العزيز ومحطة القطار بالسليمانية

محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد خدمات الاتصالات بمطار الملك عبد العزيز ومحطة القطار بالسليمانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*