مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة يدشن المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف

المناطق_عادل الزهراني

دشن مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مساء أمس الأربعاء المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف، وذلك بجامع الملك فهد -رحمه الله -.

وأوضح الخامري أن هذه الفعاليات تستهدف فئة غالية وتأتي في إطار البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات من معالي الوزير في مختلف مناطق المملكة والمصائف خصوصا في هذه الفترة، لتبصير الناس بأمور دينهم، وتعزيز وسطية الدين الاسلامي وبث الوعي الفكري السليم البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب.

مشيراً إلى حرص الوزارة على أن يقوم الدعاة بواجبهم، والحث على التمسك بالكتاب والسنة وهو منهج هذه الدولة المباركة ونص عليه النظام الأساسي للحكم، ورسمه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وسار عليه أبناءه من بعده.

وتتضمن الفعاليات التي تنفذ على مدى أسبوعاً وتبدأ من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء ملتقى دين الوسطية والاعتدال النسائي الثاني، بالإضافة إلى دورات علمية من خلال 12 محوراً، وبرنامج «لحمة وطن»، الذي يتضمن 5 محاضرات نسائية في المواطنة الصالحة، وأثر طاعة الله في تحقيق الأمن العقدي والفكري والاجتماعي وما ينتج عن ذلك من الأمن والاستقرار في الأوطان، كما يصاحب الملتقى إقامة برنامج «صغارنا في رياض التوحيد» الذي يهدف إلى غرس قيم الدين ووسطيته واعتداله في نفوس الناشئة، من خلال تبسيط علم العقيدة والآداب الإسلامية بالرسم والتلوين والحفظ.