حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

المناطق_محمد الحسن

تحت شعار غيّري المود وبرعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود تطلق الهيئة العامة للرياضة البرنامج النسائي الرياضي الأول بمنطقة الجوف والذي ينظمه مكتب الهيئة بالمنطقة بالتعاون مع مجلس

شباب الجوف وبشراكة عدد من الجهات الحكومية ويستضيفه نادي العروبة يوم الاثنين القادم 26/ذو القعدة /1440هـ لمدة 4 ايام ستخصص خلالها مرافق النادي للنساء لأول مره منذ إنشاءه 1402هـ .

وبين مريح المريح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف انه سعيا لتوجيهات صاحب السمو الملكي امير المنطقة وسمو نائبة وتطلعات ولاة الامر في ابتكار وتنفيذ البرامج الهادفة للشباب والشابات وإشغال أوقاتهم بالمفيد حرصنا على إيجاد هذه البرنامج كمبادرة من الهيئة العامة للرياضة لتثقيف المرأة بأهمية الرياضة ومنحها الفرصة

لممارستها بمكان مهيأ تماماً وبمساحات وظروف مناسبة .

وأكد المريح انه تم الاتفاق مع مجلس شباب الجوف بتولي القسم النسائي بالتعاون مع المتطوعات في الهيئة تنظيم وإدارة الفعاليات التي ستتنوع بين رياضية واجتماعية وثقافية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة .