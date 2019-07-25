احدث الأخبار

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”
منطقة الجوف
 الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم
منطقة الجوف
 عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة
منطقة الجوف
 في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني ويطلع على توسعة المطار الجديدة
أبرز المواد
 “هدف” بالتعاون مع جامعة هارفرد يعقدان ندوة في بناء سياسات سوق العمل
أبرز المواد
 مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة يدشن المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 المالكي: لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد
أبرز المواد
 النصر يعلن فيتوريا عضوا ذهبيا فيتوريا الذهبي
أبرز المواد
 تراحم تبوك تدعم الأسر بمبلغ 150000 الف ريال موزعة على عدد من المستفيدين
أبرز المواد
 أبشر أعمال تُجيب على 4 استفسارات مهمة
أبرز المواد
 كراني: الحرارة تتخطى ال45 درجة.. اليوم الخميس
أبرز المواد
حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

منطقة الجوف
الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

منطقة الجوف
عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

منطقة الجوف
في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي

في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي

منطقة مكة المكرمة

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”
http://almnatiq.net/?p=755214
المناطق_محمد الحسن

تحت شعار غيّري المود وبرعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود تطلق الهيئة العامة للرياضة البرنامج النسائي الرياضي الأول بمنطقة الجوف والذي ينظمه مكتب الهيئة بالمنطقة بالتعاون مع مجلس
شباب الجوف وبشراكة عدد من الجهات الحكومية ويستضيفه نادي العروبة يوم الاثنين القادم 26/ذو القعدة /1440هـ لمدة 4 ايام ستخصص خلالها مرافق النادي للنساء لأول مره منذ إنشاءه 1402هـ .

وبين مريح المريح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف انه سعيا لتوجيهات صاحب السمو الملكي امير المنطقة وسمو نائبة وتطلعات ولاة الامر في ابتكار وتنفيذ البرامج الهادفة للشباب والشابات وإشغال أوقاتهم بالمفيد حرصنا على إيجاد هذه البرنامج كمبادرة من الهيئة العامة للرياضة لتثقيف المرأة بأهمية الرياضة ومنحها الفرصة
لممارستها بمكان مهيأ تماماً وبمساحات وظروف مناسبة .

وأكد المريح انه تم الاتفاق مع مجلس شباب الجوف بتولي القسم النسائي بالتعاون مع المتطوعات في الهيئة تنظيم وإدارة الفعاليات التي ستتنوع بين رياضية واجتماعية وثقافية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة .

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم
عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة
أمير الجوف يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني ويطلع على توسعة المطار الجديدة

أمير الجوف يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني ويطلع على توسعة المطار الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*