في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي

المناطق_عادل الزهراني

يقدم فريق محترف كيف للفنون المسرحية أول عروضه لمسرحية “لاكاسة ولافنجان” غدا الجمعة في جدة على مسرح جمعية الثقافة والفنون، وهي من بطولة رامي الأحمدي وعبدالله هوساوي وسالم شحبل وياسر الحربي والبراء علي ومنصور عسيري وفراس القحطاني. ومن تأليف وإخراج ياسر مدخلي.

المسرحية تتحدث عن بروفيسور تأثر بأحداث المسلسل الأسباني la casa de babel وكون عصابة لسرقة أحد البنوك بخطة محكمة.

الملفت أن المسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي وموروثه الإبداعي من خلال استعراضها لعدد من رواد الفن الغنائي والتشكيلي و المسرحي؛ للتأكيد على العمق التاريخي للإبداع الوطني.

أنتج الفريق هذه المسرحية بجهود ذاتية وإمكانيات محدودة ولكنها ركزت على الهوية السعودية ونجح الفريق في تجاوز العديد من العقبات.

الجدير بالذكر أن المسرحية عرضت في مهرجان حكايا مسك العام الماضي بالرياض، ونالت استحسان الحضور.