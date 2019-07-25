الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

المناطق_محمد الحسن

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بجناح خاص بمدينة الحجاج في أبو مركز عجرم ، وتمثلت المشاركة بتقديم المصاحف والكتيبات والمطويات التي تخص مناسك الحج حيث بلغ مجموع ما تم إهدائه على الحجاج 2147 شمل المصاحف و الكتيبات والتوجيه و الارشاد حول مناسك الحج والعمرة .

وبلغ عدد المكلفين بالجناح 7 موظفين برئاسة مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والارشاد ورئيس لجنة الحج بالفرع لهذا العام الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان وقد حظي الجناح بالزيارات المتواصلة من الحجاج القادمين الذي يقدر عددهم حوالي 4 آلاف حاج وعدد من مديرِي الأدارت في منطقة الجوف والعاملين في مدينة الحجاج .

وقد أعرب الزوار عن التميز الذي شاهدوه في الجناح ، من حسن الضيافة والاستقبال من قبل الموظفين المكلفين بالجناح وهم المشرف خالد بن أحمد صالح العلي و عيد بن رخاء الخمعلي و عبدالعزيز قاسم الرويلي و عبدالرحمن محمد الرويلي و مقبل بن عايد الشمري و صالح

مقبل الشمري فلهم الشكر و التقدير .

فيما قدم فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح عظيم شكره وجزيل تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الرعاية والعناية والاهتمام الذي يجدهُ حجاج بيت الله الحرام وقاصديه كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف على متابعته الحثيثه وتوجيهاته المستمر وزيارته لمدينة الحجاج للإطلاع على التجهيزات والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام ، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه الفرع من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله في كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام .