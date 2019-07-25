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عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

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عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة
http://almnatiq.net/?p=755221
المناطق_محمد الحسن

جذبت الفعاليات الترفيهية و البرامج العائلية و التي أقيمت على مسرح الفعاليات بمهرجان “الجوف حلوة 1440 هـ” و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ورعاية  ذهبية من شركة وسط القصيم ، و قدمها المتألقان خالد الشمري و باسم السرحاني ؛ زوار و ضيوف المهرجان ، فقد تنوعت البرامج الترفيهية والحركية والعروض المسرحية بمشاركة عددٍ من الفرق الاستعراضية و التي امتعت الحضور بتقديم العديد من الفقرات الاستعراضية و التراثية على أنغام الشيلات الطربية .
وهذا وضمن أهداف إدارة المهرجان في دعم و تشجيع المواهب من الصغار شارك الطفلان الين الشمري و فيصل العنزي في تقديم عددٍ من الفعاليات و المسابقات على خشبة مسرح الفعاليات .
كما كان جمهور المسرح على موعدٍ مع الإبداع و الامتاع من خلال فقرة المنشد الشاب المثنى عوض ،و الذي استطاع بحضوره المسرحي اجبار الجمهور على التصفيق له و كسب التفاعل مع ما قدمه من وصلات طربية و حماسية ، و تقديم عددًا من الشيلات الخاصة بهذا المهرجان .
هذا وقدمت فرقة نجوم الجوف المسرحية ؛ مسرحيةً اجتماعية بعنوان “يد بيد” من تأليف و إخراج الشاب محمد العفر و التمثيل لمحمد العفر و عبد القادر المرعي ، حيث تدور أحداثها حول استغلال أوقات الفراغ خلال فترة الإجازات و مساعدة الأصدقاء في بناء المشروعات الشبابية و التي توافق رؤية المملكة 2030 .

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