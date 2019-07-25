احدث الأخبار

وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب
أبرز المواد
 الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
أبرز المواد
 منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً
منطقة الباحة
 الانتهاء من المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا
أبرز المواد
 صندوق التضامن الإسلامي يوقع اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من اليمن
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض
أبرز المواد
 حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”
منطقة الجوف
 الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم
منطقة الجوف
 عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة
منطقة الجوف
 في كوميديا (لاكاسة ولافنجان) مسرحية تعيد الاعتبار للفن السعودي
منطقة مكة المكرمة
وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة

وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة

أبرز المواد
أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب

أبرز المواد
الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

أبرز المواد
منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً

منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً

منطقة الباحة

“الأحوال المدنية” تمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا

“الأحوال المدنية” تمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=755238
المناطق - واس

تقدم الأحوال المدنية خلال موسم حج عام 1440هـ، خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة، عبر منصة “أبشر”، وذلك لاستخراج تصاريح الحج الكترونيًا للحجاج المسجلين لديهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج الكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية, مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم اثناء اداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية, مؤكداً أهمية حصول من يرغب اداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

روابط ذات صلة

وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة

وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة
أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب
الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*