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أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب
http://almnatiq.net/?p=755250
المناطق - بريدة

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة مغرب يوم الأربعاء , صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب “رحمه الله” وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع سمو أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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