وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة

المناطق - واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 504,083 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 314,341 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 189,717 حاجاً.