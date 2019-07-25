احدث الأخبار

والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله
مجتمع المناطق
 “البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال
منطقة جازان
 الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م
أبرز المواد
 اختتام التمرين السعودي– الأميركي “القائدالمتحمس2019”
أبرز المواد
 الملكية الفكرية: التعدي على الصور يعد انتهاكاً للحقوق ومخالفاً للنظام
أبرز المواد
 الدوسري أول قائد كشفي عربي يجمع بين جوائز التكريم العربية
منطقة الرياض
 صحة الجوف تبحث تخصيص الإمداد والتموين
منطقة الجوف
 وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب
أبرز المواد
 الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
أبرز المواد
 منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً
منطقة الباحة
والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله

والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله

مجتمع المناطق
“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

منطقة جازان
الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

أبرز المواد
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

أبرز المواد

صحة الجوف تبحث تخصيص الإمداد والتموين

صحة الجوف تبحث تخصيص الإمداد والتموين
http://almnatiq.net/?p=755258
الجوف - محمد الحسن

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف اجتماعا مع مسئولي الشركة الوطنية للشراء الموحد “نوبكو”, بحضور مسئولي صحة الجوف لبحث تخصيص التموين والإمداد في صحة الجوف,في إطار رؤية ومبادرات وزارة الصحة لبرنامج التحول الوطني, والتي تنص على تخصيص قطاع التموين والإمداد والصيدليات بوزارة الصحة .

وتم من خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية للشركة خلال الفترة القادمة ومدى مواكبتها للخطة العامة لوزارة الصحة, وأكدت الخطة على عمل الشركة على دعم الموظفين في قطاع التمرين في عمل تكاملي مع أعمال وزارة الصحة .

روابط ذات صلة

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”

حرم أمير الجوف ترعى مهرجان نسائي تقيمه هيئة الرياضة في نادي العروبة “غيري المود”
الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

الشؤون الإسلامية بالجوف تشارك بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم
عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

عروض ترفيهية و مسرحية في اليوم الثاني  لمهرجان الجوف حلوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*