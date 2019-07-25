صحة الجوف تبحث تخصيص الإمداد والتموين

الجوف - محمد الحسن

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف اجتماعا مع مسئولي الشركة الوطنية للشراء الموحد “نوبكو”, بحضور مسئولي صحة الجوف لبحث تخصيص التموين والإمداد في صحة الجوف,في إطار رؤية ومبادرات وزارة الصحة لبرنامج التحول الوطني, والتي تنص على تخصيص قطاع التموين والإمداد والصيدليات بوزارة الصحة .

وتم من خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية للشركة خلال الفترة القادمة ومدى مواكبتها للخطة العامة لوزارة الصحة, وأكدت الخطة على عمل الشركة على دعم الموظفين في قطاع التمرين في عمل تكاملي مع أعمال وزارة الصحة .