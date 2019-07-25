الدوسري أول قائد كشفي عربي يجمع بين جوائز التكريم العربية

المناطق - الرياض

أقرت اللجنة الكشفية العربية خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخراً بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة ضمن دورتها الـ 145 ، منح القائد الكشفي السعودي مبارك بن عوض الدوسري قلادة الكشاف العربي ، بناء على مقترح من لجنة القلائد والأوسمة ، كأول قائد كشفي عربي يجمع بين القلادة ووسام الهدهد للتميز الذي مُنح إياه خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 27 بالجزائر عام 2013م ، مع زميله الآخر من دولة الكويت الشقيقة ابراهيم محمد سكين الكندري الذي مُنح إياه خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 28 في سلطنة عمان عام 2016م.

وتمنح المنظمة القلادة وهي أعلى مراحل التكريم الكشفي العربي لمن كان له دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدم الحركة الكشفية العربية والنهوض بها ، وله دور بارز واستثنائي في اللجان الكشفية والمشاركات الدولية .

وسيتم تقليد القلادة للدوسري خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي تستضيفه شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 6-12 سبتمبر 2019م.

وكان الدوسري قد حصل على العديد من الأوسمة الكشفية من ابرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والاعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004، ، ووسام القيادة الفضي عام 2008 ، وقلادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 ، ، ونوط الحج من وزارة الداخلية عام 2015 .

وقد سبق وان منحت القلادة لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م ، وهم: عبدالرحمن التونسي ، وعباس حداوي، ومعالي الدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، ومعالي الدكتور محمد الرشيد ، وسعد الصفيان ، والدكتور خالد السليمان ، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن ، ومحمد الوهيبي.