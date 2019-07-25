احدث الأخبار

والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله
مجتمع المناطق
 “البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال
منطقة جازان
 الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م
أبرز المواد
 اختتام التمرين السعودي– الأميركي “القائدالمتحمس2019”
أبرز المواد
 الملكية الفكرية: التعدي على الصور يعد انتهاكاً للحقوق ومخالفاً للنظام
أبرز المواد
 الدوسري أول قائد كشفي عربي يجمع بين جوائز التكريم العربية
منطقة الرياض
 صحة الجوف تبحث تخصيص الإمداد والتموين
منطقة الجوف
 وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب
أبرز المواد
 الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
أبرز المواد
 منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً
منطقة الباحة
والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله

والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله

مجتمع المناطق
“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

منطقة جازان
الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

أبرز المواد
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

أبرز المواد

الدوسري أول قائد كشفي عربي يجمع بين جوائز التكريم العربية

الدوسري أول قائد كشفي عربي يجمع بين جوائز التكريم العربية
http://almnatiq.net/?p=755261
المناطق - الرياض

أقرت اللجنة الكشفية العربية خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخراً بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة ضمن دورتها الـ 145  ، منح القائد الكشفي السعودي مبارك بن عوض الدوسري قلادة الكشاف العربي ، بناء على مقترح من لجنة القلائد والأوسمة ، كأول قائد كشفي عربي يجمع بين القلادة ووسام الهدهد للتميز الذي مُنح إياه خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 27 بالجزائر عام 2013م ،  مع زميله الآخر من دولة الكويت الشقيقة ابراهيم محمد سكين الكندري الذي مُنح إياه خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 28 في سلطنة عمان عام 2016م.

وتمنح المنظمة القلادة وهي أعلى مراحل التكريم الكشفي العربي لمن كان له دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدم الحركة الكشفية العربية والنهوض بها ، وله دور بارز واستثنائي في اللجان الكشفية والمشاركات الدولية .

وسيتم تقليد القلادة للدوسري خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي تستضيفه شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 6-12 سبتمبر 2019م.

وكان الدوسري قد حصل على العديد من الأوسمة الكشفية من ابرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والاعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004،  ، ووسام القيادة الفضي عام 2008 ، وقلادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 ، ، ونوط الحج من وزارة الداخلية عام 2015 .

وقد سبق وان منحت القلادة لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م ، وهم: عبدالرحمن التونسي ، وعباس حداوي، ومعالي الدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، ومعالي الدكتور محمد الرشيد ، وسعد الصفيان ، والدكتور خالد السليمان ، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن ، ومحمد الوهيبي. 

روابط ذات صلة

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م
الملكية الفكرية: التعدي على الصور يعد انتهاكاً للحقوق ومخالفاً للنظام

الملكية الفكرية: التعدي على الصور يعد انتهاكاً للحقوق ومخالفاً للنظام
“الأحوال المدنية” تمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا

“الأحوال المدنية” تمنح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*