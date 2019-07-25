اختتام التمرين السعودي– الأميركي “القائدالمتحمس2019”

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

اختتمت اليوم (الخميس) فعليات تمرين «القائد المتحمس» 2019 السعودي– الأميركي، بحضور معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي معالي الفريق تيري فيريل، وذلك بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية وأستمر لمدة أسبوعين.

وأكد معالي الفريق المطير في تصريح صحافي أن التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية. وبيّن أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين وقال اتيحت لنا الفرصه للمشاركه في هذا التمرين الرائع والذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة ، وهذه الصداقة سوف تستمر وتكون اقوى ، وأضاف

اشكر للجميع مشاركتهم في هذا التمرين ، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل و معاً سنكون اقوى.

من جهته وأوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كافة العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند إليها.

لافتاً إلى أن التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الاسناد ودمجها مع المناوره في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.

الجدير بالذكر إن التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية .