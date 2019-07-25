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الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

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الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف
http://almnatiq.net/?p=755281
المناطق - فضة عطيف

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1440 هـ  من خلال خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم أرقى الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت أكثر من 36 مركزا إسعافيا دائما و 89 مركزًا مؤقتًا وبقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظفا في كافة التخصصات الطبية الإسعافية والإدارية، ومدعومة بـقرابة  370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف 35 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتا لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 665 من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وأكثر من 66 سيارة إسعاف حديثة إضافة إلى 4عربات جولف وفريق متكامل من الدرجات النارية، كما تم تخصيص 4 مراكز إسعافية دائمة و11 نقطة إسعافية موزعة في كافة أرجاء الحرم.

وفي نطاق المدينة المنورة والحرم النبوي الشريف خصصت 21 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتا ونقطتين إسعافيتين لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لزوار المسجد النبوي من خلال 292 من القوى البشرية العاملة، وأكثر من 73 سيارة إسعاف حديثة إضافة إلى 7عربات قولف تعمل في محيط المسجد النبوي

أما في نطاق مشعر منى وجسر الجمرات خصصت الهيئة 36 مركزا إسعافيا مؤقتا مدعومة بأكثر من 547 من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وأكثر من 113 سيارة إسعاف حديثة، كما خصصت 32  مركزا إسعافيا مؤقتا في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة و347 من القوى البشرية العاملة وأكثر من 92 سيارة إسعاف متطورة.

وخصصت الهيئة في نطاق الإسناد مجموعة من القوى العاملة البشرية والآلية والمجهزة تجهيزاً كاملة للإستفادة منها في خطط الدعم خلال الموسم أو في الحالات الطارئة أو الكوارث لا قدر الله، وتضم 66 فنيا ومختصا وأكثر من 25 سيارة إسعاف وعربات مجهزة.

وشكلت الهيئة 6 فرق تخصصية تضمنت فريق العنايات الأول وفريق العنايات الثاني وفريق الدراجات النارية وفريق التطوع وفريق التدريب وفريق الصحة والسلامة المهنية، حيث  يستخدم فريق العنايات الأول سيارة إسعاف مجهزة تجهيز أعلى من سيارة الإسعاف العادية وتكون مهمتها الوصول السريع للموقع وتقديم العناية الطبية الإسعافية حتى وصول عربة الإسعاف العادية أو النقل، ويضم هذا الفريق 58 مختصا و18 سيارة إسعاف تغطي نطاقات مكة والمدينة المنورة.

ويتكون فريق العنايات 2 من مجموعة من الأطباء والأخصائيين والفنيين المؤهلين، والمزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية في المواقع ذات الكثافة العالية مثل الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها، حيث يبلغ عدد عضاء الفريق 78 مختصا.

أما فريق الدرجات النارية فيتكون من 38 مختصا يستخدمون 19 دراجة نارية للوصول بشكل سريع في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف، وخصصت الهيئة فريق متكامل من المتطوعين والمتطوعات من الطاقات الشابة العاملة في التخصصات الصحية المؤهلة والمصرح لهم بالعمل.

ويضم فريق التدريب 10 متخصصين في مجال التدريب لتقديم الدورات الطبية الإسعافية اللازمة والتي يحتاجها أفراد الميدان في العاصمة المقدسة والمشاعر، إضافة إلى تقديم بعض الدورات التثقيفية للإسعافات الأولية للجهات الأخرى ذات العلاقة خلال موسم الحج.

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