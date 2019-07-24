احدث الأخبار

“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال
منطقة جازان
 الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م
أبرز المواد
 اختتام التمرين السعودي– الأميركي “القائدالمتحمس2019”
أبرز المواد
 الملكية الفكرية: التعدي على الصور يعد انتهاكاً للحقوق ومخالفاً للنظام
أبرز المواد
 الدوسري أول قائد كشفي عربي يجمع بين جوائز التكريم العربية
منطقة الرياض
 صحة الجوف تبحث تخصيص الإمداد والتموين
منطقة الجوف
 وصول 504,083 حاجاً للمدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ المقيطيب
أبرز المواد
 الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
أبرز المواد
 منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً
منطقة الباحة
 الانتهاء من المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

منطقة جازان
الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2700 موظفاً و 125 مركزا إسعافيا و370 سيارة إسعاف

أبرز المواد
الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019 م

أبرز المواد
اختتام التمرين السعودي– الأميركي “القائدالمتحمس2019”

اختتام التمرين السعودي– الأميركي “القائدالمتحمس2019”

أبرز المواد

“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال

“البيئة” تؤهل المدرجات الزراعية في جازان بأكثر من 16.9 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=755284
المناطق - جازان

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد “تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار بمنطقة جازان”، مع مجلس الجمعيات التعاونية، بقيمة إجمالية بلغت 16,992,545 ريال، وبمدة تنفيذ (6) أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع.

وأوضحت “البيئة” أن العقد يهدف إلى تأهيل المدرجات الزراعية في جازان وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وذلك لتوفير كميات كبيرة من المياه، ورفع كفاءة استخدامها في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة “تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة”، والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.

يُذكر أن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال هذه المبادرة تتمثل في أعمال التسوية وبناء الجدر والقطع الصخري للمدرجات، وأعمال التسوية وبناء الجدر للسدود الصغيرة بهدف حصاد الأمطار، إضافة إلى بناء خزانات مياه خرسانية، وتركيب شبكات ري بتقنيات مختلفة، وتوفير ترب زراعية، وتقديم شتلات مختلفة من البن والموز والرمان واللوز والخوخ والورد والعنب.

روابط ذات صلة

أمين عام مجلس المنطقة ” م.عبد الحق ” للمرتبة الثالثة عشر بإمارة جازان

أمين عام مجلس المنطقة ” م.عبد الحق ” للمرتبة الثالثة عشر بإمارة جازان
سمو أمير جازان يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بالمنطقة

سمو أمير جازان يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بالمنطقة
أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*