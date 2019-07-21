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والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله

والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله
http://almnatiq.net/?p=755287
المناطق - الرياض
إنتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالواحد والد مدير عام المراسم بإمارة منطقة الرياض فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد.
و سيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء بجامع الملك خالد بأم الحمام و ستكون أيام العزاء بمنزل الاستاذ فهد عبدالواحد بحي حطين من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء.
  ”  المناطق” تتقدم بخالص العزاء و المواساة للاستاذ فهد عبدالواحد و جميع أفراد أسرة الفقيد و ذويه سائلين الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة و الغفران و  يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.
 “إنا لله و إنا اليه راجعون”.

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