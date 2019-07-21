والد فهد العبدالواحد الى رحمة الله

المناطق - الرياض

إنتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالواحد والد مدير عام المراسم بإمارة منطقة الرياض فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد.

و سيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء بجامع الملك خالد بأم الحمام و ستكون أيام العزاء بمنزل الاستاذ فهد عبدالواحد بحي حطين من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء.

” المناطق” تتقدم بخالص العزاء و المواساة للاستاذ فهد عبدالواحد و جميع أفراد أسرة الفقيد و ذويه سائلين الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة و الغفران و يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.

“إنا لله و إنا اليه راجعون”.