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ضبط شقة سكنية تستخدم لتصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر بعرعر

ضبط شقة سكنية تستخدم لتصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر بعرعر
http://almnatiq.net/?p=755300
عرعر - خالد الضبيبي
ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة صحة البيئة في بلدية غرب عرعر، شقة سكنية بمدينة عرعر تستخدم لتصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر وبطريقة عشوائية، وذلك بالتعاون مع قوات المهمات الخاصة بالمنطقة. وأتلفت الفرق الرقابية كافة المضبوطات والتي بلغت نحو 850 كيلوغرام من المواد الغذائية وحوالي 50 لتر من المواد السائلة غير الصالحة للاستخدام، حسب الطرق المتبعة، كما تم مخالفة القائمين على الموقع المشار .
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح الصحية.
وتهيب أمانة منطقة الحدود الشمالية وكافة البلديات التابعة المواطنين بعدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات.

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