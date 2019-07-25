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المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق يزور مكتب العمل في الرياض

المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق يزور مكتب العمل في الرياض
http://almnatiq.net/?p=755317
المناطق - الرياض

قام المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق في وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه الأستاذ/ياسر البابطين بزيارة لمكتب العمل بمدينة الرياض في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١١/٢١هـ وكان في استقباله مدير عام فرع الوزاره بمنطقة الرياض الدكتور/ يوسف السيالي ومساعد مدير عام فروع الوزاره لقطاع العمل الأستاذ/ أحمد المطوع ومدير مكتب العمل الأستاذ/ عبدالكريم عسيري ، وقد بدأ جولته بالإطلاع على مرافق المكتب والخدمات التي يقدمها للمجتمع والمرور على الإدارات والعاملين فيها للتعرف على طبيعة العمل في كل إدارة في المكتب وما تقدمه من خدمات والأستماع لملاحظات ومقترحات الموظفين ، وقد قام بمقابلة بعض المراجعين والاستماع لملاحظاتهم أثناء مراجعة المكتب .

وأختتم المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق زيارته باجتماع مع مدراء إدارات المكتب وبعض الموظفين حيث شكرهم على مايقدمونه من جهود مبذولة لخدمة المراجعين، ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم أثناء أدائهم لأعمالهم .

الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات تنبع من حرص الوزاره على متابعة سير العمل والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداء الأعمال فيها ومحاولة تذليلها لتحقيق أهداف الوزاره وتقديم خدماتها بالشكل المأمول

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