التدريب الصيفي بتعليم القصيم يتخطى حاجز 3500 متدربا ومتدربة

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سجلت برامج التدريب الصيفي والمنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، حضورًا لافتًا مع نهاية الأسبوع التدريبي الثالث حيث تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 3500 معلمًا ومعلمة من كافة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وجاء تنوع الحقائب التدريبية ليمنح مساحة واسعة للمعلمين والمعلمات بمختلف التشكيلات المدرسية في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، بما ينعكس على جودة المخرجات.

وبحسب مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم (بنين) محمد الربيش فقد تم تنفيذ 26 برنامجًا تدريبيًا في الأسبوع الثالث للتدريب الصيفي في مقرات إدارة التدريب التربوي ومكاتب التعليم في شمال بريدة، وجنوب بريدة، وقصيباء، قدمها 24 مدربًا مختصًا، وشهدت حضورًا مميزًا بلغ 643 متدربًا يمثلون مختلف مكونات المشهد التعليمي، الأمر الذي يؤكد الحرص الكبير لدى المعلمين في تطوير قدراتهم وممارساتهم التعليمية وفقًا لأحدث الطرق وأساليب التدريس الجيد .

وأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي في تعليم القصيم (بنات) بشرى العنزي بأن عدد البرامج التدريبية المقدمة في قطاع البنات للأسبوع الثالث بلغت 19 برنامجًا بكافة التخصصات التعليمية، الأمر الذي أتاح الفرصة لـ 579 من شاغلات الوظائف التعليمية من الاستفادة منها واستثمار فترة الإجازة بتنمية المهارات المعرفية وتحسين الأداء بما يحقق جودة في النتائج.

هذا وتختتم برامج التدريب الصيفية في أسبوعها الرابع 25-29 / 11 / 1440 هـ بـ 38 برنامجًا تدريبيًا للبنين والبنات.