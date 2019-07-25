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أمانة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ينظمان ورشة عمل في أساسيات التسويق على الأنترنت

أمانة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ينظمان ورشة عمل في أساسيات التسويق على الأنترنت

المنطقة الشرقية
التدريب الصيفي بتعليم القصيم يتخطى حاجز 3500 متدربا ومتدربة

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منطقة تبوك

أمانة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ينظمان ورشة عمل في أساسيات التسويق على الأنترنت

أمانة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ينظمان ورشة عمل في أساسيات التسويق على الأنترنت
http://almnatiq.net/?p=755323
المناطق - الدمام

نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ( فريق مبادرة العطاء الرقمي ) ” أساسيات التسويق على الانترنت ” من برنامج مهارات من Google  ، مساء أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو 2019م، على مسرح الأمانة.

وألقى الخبير التقني أ. أحمد هاني، محاضرة عن زيادة الوعي العام بالعلامة التجارية ونشر الثقافة في كيفية التسويق واستقطاب الأشخاص لزيارة الموقع وعرض البرامج للمتصفح، كما تناول ” الخبير التقني ” العديد من المحاور بعنوان “كيف تسوق مشروعك عبر موقع محرك” Google ، كما شهدت الورشة حضور عدد كبير من الجمهور والذي تفاعل مع مبادرة العطاء الرقمي.

و اشتملت المحاضرة أيضا على عدد من المحاور تناولها الخبير أحمد هاني  وهي: تسويق المشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المنافسة تم من خلالھا استعراض القيمة المُضافة للمشاريع واستراتيجية التسويق في شبكات التواصل الاجتماعي، وخطة العمل لتحقيق أقصى استفادة وكيفية تحديد الفئة المستهدفة من خلال طرح عدد من النصائح العملية والتجارب الواقعیة لآلیات تساھم في تحقيق الفائدة القصوى.

وتأتي هذه الفعالية بين أمانة المنطقة الشرقية ومبادرة العطاء الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف خدمة المجتمع بشكل عام والمختصين والمهتمين بشكل خاص.

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