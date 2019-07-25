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كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية للمشاعر المقدسة

كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية للمشاعر المقدسة

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كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية للمشاعر المقدسة

كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية للمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=755332
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

عقدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، يوم أمس دورة لكشافيها المرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن  في عمليات مسح المشاعر المقدسة ، وفي إرشاد التائهين باستخدام خرائط الإرشاد لمشعري منى وعرفات .

واشتملت الدورة على عدة جلسات تدريبية تضمنت شرح مفصل عن الخرائط الإرشادية وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفتاح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إضافة لأماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية والدول الآسيوية وأفريقيا.

كما تلقى المشاركين محاضرة عن حاجات الحجاج والتعامل معهم، تضمنت شرحًا لأحدث الأساليب والطرق والمحاور في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأخلاقيات تقديم الخدمة لهم.

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