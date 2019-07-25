شخصيات ثقافية ورجال اعمال يزورون مهرجان العسل الدولي بالباحة يشيدون بجهوزية المهرجان واستمراره 12 عام

المناطق - الباحة

تتواصل فعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة, في ظل توافد الزوار من داخل المنطقة وخارجها, وسط عروض مختلف أنواع العسل ومنتجاته ومستلزمات صناعته .

وأبدى عدد من زوار المهرجان سعادتهم بإقامة المهرجان للسنة الثانية عشر على التوالي, مشيدين بالتنظيم وتنوع المعروضات والفعاليات .

حيث ابدى رجل الاعمال المعروف الاستاذ علي بن قشاط إعجابه بمعروضات المهرجان والتنظيم من قبل جمعية النحالين واشاد بمثل هذه المهرجانات المثالية والتكاملية التي تتسم بالتنوع والمثالية اشكر القائمين على مهرجان العسل الدولي والذي يعتبر نموذج في التنظيم والترتيب

وقال اللواء متقاعد مسفر بن غرم الله الغامدي لقد سررت بما شاهدت من تنظيم للمهرجان وكذلك وجود المتسوقين داخل المهرجان دليل على تميزه

من جهته اكد الدكتور اللواء متقاعد احمد فرج الغامدي أن ما ميز مهرجان العسل هو فعالياته ومنها الترفيهيه وكذلك ترتيب اجنحة المهرجان .

ونوه الدكتور الاعلامي محمد السعدي بأن المهرجان تميز بالحضور والزوار وكذلك اهتمام القائمين عليه

وقال الاستاذ عطية ابو عالي مثل هذه المهرجانات التي تساعد على الجذب السياحي وكذلك المتسوقين وانني اشيد بالقائمين على مهرجان العسل