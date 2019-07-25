استبدال مفصل ركبة باستخدام تقنية “الروبوتيك” في “سعود الطبية”

المناطق - الرياض

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم جراحة العظام أول عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة وذلك باستخدام تقنية” الروبورت الجراحي” أو ما يعرف بالروبوتيك.

وأوضحت المدينة بأن العملية تُعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

ونوهت المدينة بأن التقنية تأتي ضمن إطار توجه جديد لتطوير الخدمات الصحية بالمملكة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، حيث تحرص وزارة الصحة ممثلة بمدينة الملك سعود الطبية على مواكبة التقنيات الطبية الحديثة وتوفير أحدث الأجهزة التي تستخدم على المستوى العالمي.

وأشارت المدينة إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية يملك كفاءة عالية، وكان قد حصل على دورات خارج المملكة للعمل على التقنية وإجراء العمليات باستخدامها.

يذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة استشاريي جراحة العظام والمفاصل د.أحمد الشمري و د.عرفان عرفة.