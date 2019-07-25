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من سيتولى رئاسة تونس مؤقتاً بعد وفاة السبسي؟

من سيتولى رئاسة تونس مؤقتاً بعد وفاة السبسي؟
http://almnatiq.net/?p=755342
المناطق - وكالات

أعلن محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي أنه سيتولى رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس بعد أزمة صحيّة.

وقال محمد الناصر في كلمة توجه بها إلى التونسيين، إن “الدولة ستستمر وإنه سيتم تطبيق الدستور الذي ينص على تولي رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم”، ودعا التونسيين إلى الوحدة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

ويفرض الدستور التونسي، في حالة وفاة رئيس الدولة، نقل السلطة إلى رئيس البرلمان ليتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، ويتم خلال مدته الرئاسية الوقتية انتخاب رئيس جديد لفترة رئاسية كاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية في تونس، ستجري في تونس يوم 10نوفمبر القادم، وفق الرزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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