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“البيئة”: فسح 539 ألف رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة ضمن خطتها لتغطية موسم حج 1440هـ

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“البيئة”: فسح 539 ألف رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة ضمن خطتها لتغطية موسم حج 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=755345
المناطق - واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح 539,153 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 21 ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.
وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 537,718 رأس غنم و1435 جملا ، من ضمنها الإرساليات المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 92,633 رأساً من الأغنام .
وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.

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