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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم برنامج الأغذية العالمي في السنغال 60 طنًا من التمور
http://almnatiq.net/?p=755348
المناطق - واس

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس شحنة من التمور تزن 60 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية السنغال.
ووقع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري على مذكرة تسليم شحنة التمور في العاصمة السنغالية دكار .
ونوه السفير فهد الدوسري بالدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للسنغال الذي يأتي تجسيدًا لدور المملكة الريادي في خدمة العمل الخيري والإنساني تجاه مختلف دول العالم، مؤكدًا وقوف المملكة مع السنغال حكومة وشعبًا.
وعبرت معالي الأمينة العامة للمفوضية العليا للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني السيدة انتا سار عن شكرها وتقديرها للمملكة على ما تقدمه من مساعدات لجميع فئات المجتمع السنغالي، مبينة أن تلك الهدية ستوزع على الأسر المحتاجة في البلاد.

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