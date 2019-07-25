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جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)

جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)

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جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)

جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)
http://almnatiq.net/?p=755359
المناطق - فضه عطيف

للبر عنوان ، شعار ترفعه جمعية البر بجازان ليكون عنواناً بارزاً لها ، ولأصحاب الأيادي البيضاء من أبناء هذا البلد المعطاء ، ومنه تنطلق برامج الجمعية ، والتي كان آخرها البرنامج الرائع والذي يوكب حاجة المستفيدين، حاملاً مسمى يتوافق مع اجوائنا الصيفية (صيفنا عطاء) فقد انهت جمعية البر توزيع أجهزة التكييف والاجهزة الكهربائية المساندة، وكذا تأتيث منازل المستفيدين، تفعيلا لبرنامج خدمة المجتمع و الاسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية الاستاذ يحي عوض، أن الجمعية تولي إهتماما كبيرا بتوجيه من مجلسها الموقر لتوفير الحياة الكريمة لمستفيديها ،،
وأكد أمين الجمعية فضيلة الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الجمعية سعت جاهدة للبحث عن كل محتاج لسد حاجته وتوفير الحياة الانسانية الكريمة له ولأسرته ، والتي تتنوع من حين لآخر ،
وأوضح فضيلة الشيخ العلاوي ، ان مجلس إدارة الجمعية وأعضاءها يهتمون بتقديم افضل الخدمات لمستفيدي الجمعية كما قدمو شكرهم للجهات الداعمه للجمعيه على دعمهم الذي كان له أثر إيجابي على المستفيدين والمحتاجين،
وقال فضيلة الشيخ محمد العلاوي تعجز عبارات الشكر والثناء أن تصف العظماء من أهل الجود والسخاء ممن دعم مسيرة الجمعية في العطاء والإحسان لخدمة مستفيديها ، فلهم منا كل العرفان وأصدق الدعاء، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك لهم فيما قدموه من عطاء وأخلف عليهم فيما معهم بالنماء فإنه سبحانه كريم العطايا والسخاء ،
داعين الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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