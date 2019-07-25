احدث الأخبار

مفوضية اللاجئين: مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)
منطقة جازان
 مقتل 12 مدنياً في قصف سوري – روسي لمواقع بأرياف حلب وحماة وإدلب
أبرز المواد
 التعليم توضح حقيقة توقف الراتب عند 16,510 ألفاً!
أبرز المواد
 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم برنامج الأغذية العالمي في السنغال 60 طنًا من التمور
أبرز المواد
 “البيئة”: فسح 539 ألف رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة ضمن خطتها لتغطية موسم حج 1440هـ
أبرز المواد
 من سيتولى رئاسة تونس مؤقتاً بعد وفاة السبسي؟
أبرز المواد
 استبدال مفصل ركبة باستخدام تقنية “الروبوتيك” في “سعود الطبية”
منطقة الرياض
 شخصيات ثقافية ورجال اعمال يزورون مهرجان العسل الدولي بالباحة يشيدون بجهوزية المهرجان واستمراره 12 عام
منطقة الباحة
 كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية للمشاعر المقدسة
منطقة مكة المكرمة
مفوضية اللاجئين: مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا

مفوضية اللاجئين: مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال

أبرز المواد
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

أبرز المواد
جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)

جمعية البر الخيرية بجازان تنهي برنامجها (صيفنا عطاء)

منطقة جازان

مفوضية اللاجئين: مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا

مفوضية اللاجئين: مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا
http://almnatiq.net/?p=755371
المناطق - وكالات

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل أكثر من 150 شخصا، في حادث تحطم سفينة قبالة ساحل ليبيا.

وقالت المفوضية اليوم الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.

وتعد ليبيا المنطلق الرئيس للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية، بحسب قولهم.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة
مقتل 12 مدنياً في قصف سوري – روسي لمواقع بأرياف حلب وحماة وإدلب

مقتل 12 مدنياً في قصف سوري – روسي لمواقع بأرياف حلب وحماة وإدلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*