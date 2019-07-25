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شعراء الوطن يتنافسون في مدح ولي العهد بمسابقة يزيد بن راشد بن جعيثن

شعراء الوطن يتنافسون في مدح ولي العهد بمسابقة يزيد بن راشد بن جعيثن
http://almnatiq.net/?p=755382
المناطق - الرياض

خطف خمسة متسابقين جوائز مسابقة يزيد بن راشد بن جعيثن في مدح سمو ولي العهد الآمير محمد بن سلمان حفظه الله.. من بين ١٠٠٠ مشارك تم تصفيتهم ل ٥٠٠ متسابق بالمرحلة الأولى ثم ٣٠٠ للمرحلة النهائية ليحصدها بالختام خمسة شعراء .

المسابقة أتت في حلة جديدة وبفكرة المجاراة واختير بيت شعري في مدح ولي العهد محمد بن سلمان ليقوم المتسابقين بنظم بيتين آخرين مجاراة للبيت الشعري الذي وضعه بن جعيثين كمدخل للمسابقة ويقول فيه :
نشوف فضلك ومعروفك …
شوف العرب للقمر والشمس

وقال الشاعر راشد بن جعيثن :أن هذا الحب الجارف لولي العهد من الشعب السعودي قدم لهذه المسابقة الشعرية مساحة من التفاعل لا تقل عن المسابقات الكبيرة لان حوافز هذه المسابقة وقودها طموح محمد بن سلمان وفق رؤية التحضر الضاربة في أعماق الرضاء من الشعب لمواكبة التحضر، لذلك هذه المسابقة أصبحت وثيقة معاصرة لثقافة شعب منها تحقق معنى الإرادة بوفاء أمة وولاء مشاعر تفيض بالقوافي اكبار واعجاب بولي العهد بعيدا عن النظر بالقيمة المادية.
واضاف أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ ألف مشارك، تم اختيار 500 مشارك بعد التصفية الأولى ثم أختير منهم 300 مشارك لسحب الفائزين منهم
وأوضحت إدارة المسابقة أسماء الفائزين وهم :
المركز الأول : 10 آلاف ريال وفاز به صالح بن غشام .
المركز الثاني : 5 آلاف ريال وفاز به سيف عبدالرحمن السيف.
المكز الثالث : 3 آلاف ريال وفاز به سعد مسلم الحربي .
المركز الرابع : 3 آلاف ريال وفاز به زيد الذيابي.
المركز الخامس : 3 آلاف ريال وفاز به عبد اللطيف بن عبدالله .

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