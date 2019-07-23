أمير حائل ونائبه يتقدمان المصلين للصلاة على شهيدي الواجب الشمري والعنزي

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‏تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل جموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع برزان بمدينة حائل, لأداء صلاة الميت على شهيدي الواجب العريف محمد بن سند بن خلف الشمري وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله بن مسرح العنزي رحمهما الله بعد استشهادهما في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن .

وعقب الصلاة تلقى سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدي الواجب.

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأسرتي وذوي شهيدي الواجب سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو شهيدي الواجب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

رافق سموهما مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومديري القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين .

