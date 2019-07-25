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النائب العام يعتمد وشاح النيابة العامة

النائب العام يعتمد وشاح النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=755389
المناطق - واس

اعتمد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم, “وشاح المرافعات” المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.
ويعد “الوشاح” تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق أحد قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة وتوجيهات معالي النائب العام بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام بوصفه طرفاً من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

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