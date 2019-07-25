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شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات

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شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات

شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات
http://almnatiq.net/?p=755410
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من (٩) تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الاولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم .
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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