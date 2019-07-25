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ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر

ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر
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المناطق - الرياض

دخل نادي ريال مدريد الإسباني على خط التعاقد مع حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي ظهر بمستوى رائع خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي اختتمت منافساتها مؤخرا في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد فجرت الصحف الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن إدارة نادي ريال مدريد مهتمة بخدمات الشناوي.

وذكرت صحيفة “ديفنسا سنترال” المقربة من نادي ريال مدريد، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الشناوي كان من أبرز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 30 عاما، لكنه على الأرجح سيوقع لناد أوروبي في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة: “منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، وبالتحديد من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا، لكن الشناوي كان من أفضل لاعبي منتخب الفراعنة في البطولة”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة الريال وضعت حارس الأهلي في قائمة المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الرحيل المرتقب للحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.

وكشفت صحيفة “ليدر فيلا” الإنجليزية، في وقت سابق، عن وجود منافسة بين ناديي أرسنال وأستون فيلا للظفر بخدمات الشناوي، مشيرة إلى أن أرسنال يسعى للتعاقد مع الحارس المصري، ليكون بديلا للحارس الأساسي لينو، في الموسم المقبل، بعد اعتزال التشيكي بيتر تشيك.

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