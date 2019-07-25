احدث الأخبار

رئيس مجلس النواب التونسي يؤدي اليمين الدستورية قائما بمهام رئيس الجمهورية
أبرز المواد
 ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر
أبرز المواد
 بعد 15 عاما على فصلهما.. شاهد كيف أصبح التوأم السيامي البولندي
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات
منطقة الرياض
 عمالقة التكنولوجيا تواجه تحقيقا واسعا بسبب “الاحتكار”
أبرز المواد
 النائب العام يعتمد وشاح النيابة العامة
أبرز المواد
 شعراء الوطن يتنافسون في مدح ولي العهد بمسابقة يزيد بن راشد بن جعيثن
ثقافة وفنون
 أمير حائل ونائبه يتقدمان المصلين للصلاة على شهيدي الواجب الشمري والعنزي
منطقة حائل
 هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تعلن خطتها التشغيلية بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام
أبرز المواد
 مفوضية اللاجئين: مقتل أكثر من 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة
أبرز المواد
رئيس مجلس النواب التونسي يؤدي اليمين الدستورية قائما بمهام رئيس الجمهورية

رئيس مجلس النواب التونسي يؤدي اليمين الدستورية قائما بمهام رئيس الجمهورية

أبرز المواد
ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر

ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر

أبرز المواد
بعد 15 عاما على فصلهما.. شاهد كيف أصبح التوأم السيامي البولندي

بعد 15 عاما على فصلهما.. شاهد كيف أصبح التوأم السيامي البولندي

أبرز المواد
شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات

شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي من 9 وافدين.. امتهنوا سرقة المستودعات

منطقة الرياض

رئيس مجلس النواب التونسي يؤدي اليمين الدستورية قائما بمهام رئيس الجمهورية

رئيس مجلس النواب التونسي يؤدي اليمين الدستورية قائما بمهام رئيس الجمهورية
http://almnatiq.net/?p=755423
المناطق - الرياض

أدى رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتا، بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال محمد الناصر في كلمة مقتضبة قبل أدائه اليمين: “عملا بأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، وبعد تلقي مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 25 يوليو 2019، شهادة وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، وتلقيه إعلاما من قبل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يقرّ بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فإنني أتولى منصب رئيس الجمهورية بصفة القائم بالأعمال”.

وأعلن الناصر في وقت سابق اليوم، أنه سيتولى رسميا منصب رئاسة الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور.

من جهته أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحداد لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، كما قرر إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات.

Video Player

 

روابط ذات صلة

ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر

ريال مدريد يدخل على الخط لضم حارس مرمى منتخب مصر
بعد 15 عاما على فصلهما.. شاهد كيف أصبح التوأم السيامي البولندي

بعد 15 عاما على فصلهما.. شاهد كيف أصبح التوأم السيامي البولندي
عمالقة التكنولوجيا تواجه تحقيقا واسعا بسبب “الاحتكار”

عمالقة التكنولوجيا تواجه تحقيقا واسعا بسبب “الاحتكار”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*