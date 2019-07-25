تقرير يفضح تسوية سرية بملايين الدولارات مقابل موت أول إنسان يمشي على القمر

المناطق - وكالات

دفع مستشفى بولاية سنسناتي مبلغا قدره 6 ملايين دولار لعائلة نيل آرمسترونغ، في تسوية غير مشروعة، بعد وفاة رائد الفضاء، بسبب تعرضه لمضاعفات عقب إجراء جراحة في القلب والأوعية الدموية.

وتوفي آرمسترونغ في عام 2012، عن عمر يناهز 82 عاما، وتوقف العالم بعد ذلك عن ذكر إرثه والتاريخ الذي صنعه كقائد لرحلة “أبولو 11” التابعة لوكالة “ناسا”. لكن بعد إحياء الذكرى الخمسين لخطوات آرمسترونغ الشهيرة الأولى على سطح القمر، ظهر تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، يكشف عن الظروف المحيطة بوفاة أول إنسان يمشي على سطح القمر.

وفي عام 2014، دفع مستشفى Mercy Health — Fairfield، مبلغا قدره 6 ملايين دولار سرا لعائلة رائد الفضاء، بحسب التقرير، وذلك مقابل سحب العائلة اتهامها المستشفى بالقتل الخطأ.

ومنذ وفاة رائد الفضاء الأمريكي، أكد أبناؤه أن عدم كفاءة اختصاصي الرعاية الصحية بعد جراحة الشريان التاجي، أدت إلى الوفاة، ويستشهد تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” بخبير من المستشفى واجه مشكلة كبيرة بشأن تلقي آرمسترونغ العلاج.

وقالت كارول آرمسترونغ، زوجته الثانية، إن رائد الفضاء تعرض لمضاعفات وخيمة بعد الجراحة بسرعة كبيرة، عندما حاولت الممرضات إزالة أسلاك جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت لديه، ثم بدأ ينزف داخليا، وانخفض ضغط دمه، وتلت ذلك تعقيدات أخرى حتى 25 أغسطس 2012، عندما تم الإعلان عن وفاة آرمسترونغ. ودفنه في البحر بعد أسبوعين من وفاته، في 14 سبتمبر من العام ذاته.