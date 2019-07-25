طالب يبهر زوار النادي الصيفي بجامعة القصيم باختراع جهاز لحماية السيارات من السرقة

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لم تقتصر أنشطة النادي الصيفي بجامعة القصيم على الفعاليات الثقافية والترفيهية والمسابقات الرياضية فقط، ولكنها امتدت إلى تشجيع المواهب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية.

الطالب عمر أحمد علي، من طلاب كلية الهندسة بجامعة القصيم، أبهر زوار النادي الصيفي في ختام فعالياته يوم الإثنين الماضي، من خلال عرض اختراعه الذي نال إعجابهم، وكان عبارة عن جهاز يثبت خارج السيارة لحمايتها من السرقة حتى وإن كانت في وضعية التشغيل وباب السائق مفتوحاً وليس هنالك أي أحد قريب منها.

وعن اهتمامه بمجال السيارات، يقول الطالب عمر مهندس المستقبل بتخصص الميكانيكا: إن مجال السيارات يتوسع ويتقدم باستمرار منذ اختراعها إلى يومنا الحاضر وفي المستقبل من حيث صناعتها والتكنولوجيا المتقدمة التي تدخل عليها باستمرار، مؤكدًا أن مجال السيارات لفت انتباهه منذ الصغر، وما زال هنالك أشياء تنقصها ولم تخترع إلى الآن، مشيرا إلى أنه عمل على مدار سنتين في البحث والبرمجة بشأن التحديثات الممكنة.

وفيما يتعلق ببداية فكرة اختراعه لجهاز حماية السيارات، قال طالب كلية الهندسة: إن الفكرة قد جاءته بعد أن أتى إليه صديقه ليريه مقطع فيديو انتشر بين الناس يظهر عملية سرقة سيارة وبداخلها امرأة فحاولت أن تخرج منها بسرعة ولكنها لم تستطع الخروج بالكامل فسقطت أرضا وقام السارق بدهسها ليهرب، وهذا المقطع كان أول ما ألهمه لفعل شيء يمنع مثل هذه التصرفات السيئة إلى أن وصل لفكرة ابتكار جهاز إلكتروني يعمل تلقائياً عند الوقوف، ويستطيع صاحب السيارة تشغيله وإيقافه.

ويتميز الاختراع بقدرته على منع سرقة السيارة في جميع حالاتها وبالذات عندما تكون في وضعية التشغيل، كما أنه حتى في حالات الوضع تحت التهديد والسيارة في حالة التشغيل فلا يمكن لأي شخص غير صاحب المركبة أن يحركها من مكانها، وبذلك يمكنه تركها بالابتعاد عنها وتأمين نفسه وتبليغ الجهات المختصة للامساك بالسارق الذي سيكون بالكاد غارقا في حيرة من أمره لعدم قدرته على إتمام عملية سرقة السيارة.

وأضاف صاحب الاختراع، أن نظام الحماية فيه قد يشل حركة المركبة ولن تتحرك متر واحد من مكانها إلا بقدوم صاحب المركبة فقط، ويمكنه أيضا إضافة أشخاص أخرين لقيادتها مثل الأقارب والأصدقاء وغيرهم، حيث يقوم الاختراع على تحويل المركبة إلى حساب شخصي لا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق قائدها أو لمن أتاح لهم هو ذلك.

وعبر الطالب “عمر” عن أمله في ألا يرى في المستقبل أناس لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أضعف مواقفهم أثناء سرقة مركباتهم.