سفير المملكة لدى الكوت ديفوار يلتقي وفدًا من مجلس الشيوخ الإيفواري

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار، عبد الله بن حمد السبيعي، في مكتبه بسفارة المملكة في العاصمة أبيدجان اليوم، وفدًا من مجلس الشيوخ الإيفواري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والكوت ديفوار، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.