شاهد شاب يحرق والده حيًا والسبب!

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المناطق _ وكالات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن سبب قيام شاب بحرق والده في منطقة أبو المطامير، يعود لقيام الأخير بالتحرش بزوجة الابن، في حادثة هزت الشارع المصري.

وبحسب “بوابة أخبار اليوم” المصرية، أن التحريات كشفت صحة الواقعة وقيام الابن (35 عاما)، بإضرام النيران في والده (57 عاما)، انتقاما منه لقيامه بالتحرش بزوجته، حيث قام بالتعدي عليه بالضرب وسكب كمية من البنزين عليه وأشعل فيه النيران، حيث قام الجيران والمارة بإنقاذه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بالاستعلام عن حالة الأب المصاب الذي تم نقله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية وسؤاله عن الحادثة.

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